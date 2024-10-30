В Астрахань прибыла студенческая группа из Китая для изучения русского языка

В ближайшее время другой вуз Поднебесной примет на стаировку астраханских студентов. Для прохождения годовой стажировки в рамках программы академической мобильности в Астраханский государственный университет имени В.
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