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Бывший боец ВСУ рассказал о заблокированном в Facebook* приказе Залужного

Киевский журналист‑расследователь Владимир Бойко, который в течение четырёх лет служил в Вооружённых силах Украины, в интервью журналистке Наталье Влащенко рассказал об инциденте с блокировкой публикации в соцсети Facebook* (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещённой).

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