Киевский журналист‑расследователь Владимир Бойко, который в течение четырёх лет служил в Вооружённых силах Украины, в интервью журналистке Наталье Влащенко рассказал об инциденте с блокировкой публикации в соцсети Facebook* (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещённой).