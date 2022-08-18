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«Играете с огнем»: британские ВВС предостерегли от «рутинных» полетов над Россией

«Играете с огнем»: британские ВВС предостерегли от «рутинных» полетов над Россией

В посольстве Британии назвали нарушение самолетом-разведчиком границы РФ «рутинной» операцией Михаил Родионов Самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании Alan Wilson/Flickr Самолет ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint выполнял 15 августа «рутинную операцию» в международном воздушном пространстве в Норвежском и Баренцевом морях, заявили в британском посольстве в Москве.

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