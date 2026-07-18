Wildberries выплатит 2 млн семьям погибших при атаках на склады

Глава объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) Татьяна Ким 18 июля объявила о решении оказать финансовую поддержку сотрудникам, пострадавшим при нападениях на логистические комплексы в Электростали и Котовске, передает ТАСС.
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