Wildberries выплатит 2 млн семьям погибших при атаках на склады

Новости внутренней и внешней политики в России

Глава объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) Татьяна Ким 18 июля объявила о решении оказать финансовую поддержку сотрудникам, пострадавшим при нападениях на логистические комплексы в Электростали и Котовске, передает ТАСС.