«Бизнес-успех» провел крупнейшую встречу предпринимателей ЯНАО

В Новом Уренгое (ЯНАО) подвели итоги пятой региональной премии «Бизнес-успех». Ожидаемое и популярное мероприятие охватило более 700 участников бизнес-сообщества Ямала, рассказали в пресс-службе администрации города.
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