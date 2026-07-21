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Стоматолог рассказал о вредных для эмали летних привычках

Стоматолог рассказал о вредных для эмали летних привычках

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев К летним привычкам, разрушающим зубы, стоит отнести употребление сладких напитков, частые перекусы и резкие перепады температуры пищи, которые приводят к повреждению эмали, кариесу и воспалению десен.

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