Стоматолог рассказал о вредных для эмали летних привычках

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев К летним привычкам, разрушающим зубы, стоит отнести употребление сладких напитков, частые перекусы и резкие перепады температуры пищи, которые приводят к повреждению эмали, кариесу и воспалению десен.
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