«В первый раз, что ли?» Россияне потеряли 3 млрд рублей из-за отмены концертов Канье Уэста: как вернуть деньги за билеты, отель, проезд

NEWS.ru Создано ИИ/NEWS.ru Лера Кудрявцева назвала себя дурой из-за того, что купила билеты на концерт Канье Уэста по цене «крыла самолета».
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