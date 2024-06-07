США разрешили Украине бить по России с незначительным ограничением радиуса атак. Президент Владимир Путин сделал Белому дому пугающее предостережение, заявила обозреватель телеканала Fox News Лора Ингрэм.
Обозреватель Fox News Ингрэм: Путин сделал нехорошее предупреждение Западу
Комментарии
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Житель Империи
Там какой-то авианосец в Красном море шарится, неуж-то у хуситов нечем отправить его на дно, акул кормить? Очень болезненный укол будет гегемонам!
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16 час.
НЕТУ Mailru Агента
Да, условным хуситам надо цели выбирать подороже ))
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16 час.
Виктор Луговой
(задумчиво) Кому бы это лучшей отгрузить наших ракетьев? Правительству Мексики или, наоборот, картелям...? Картели, вооружённые шуриками, - це гарно... Хруст попкорна, раздавайся, веселися, храбрый росс.
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16 час.
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