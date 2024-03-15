Матч «Сан-Антонио» – «Денвер» пройдет в Остине на арене Moody Center

Арена находится в 77-ми милях от домашнего стадиона «Сперс» и располагается на территории кампуса университета Техас-Остин.
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