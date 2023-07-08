Этот день в авиации. 8 июля

65alekseysramblerru Леонтьев

По данным польского историка Анжея Гласса, с этой поставкой была связана одна из многочисленных шпионских историй периода холодной войны. Перед отправкой самолеты разобрали, упаковали в ящики и погрузили в 20 вагонов. Их путь лежал через Югославию, в столицу которой груз прибыл в полной сохранности. Однако, когда албанцы приехали в Белград за свои добром, то обнаружилось, что вагонов осталось только 19. Сконфуженные сербы объяснить причину недостачи не смогли. Однако через два месяца пропажа нашлась. Оказалось, магическое исчезновение и появление вагона организовали "чародеи" из спецслужб США Они смогли отправить Як-23 за океан, где его собрали и испытали на авиабазе Райт Патерсон, а затем вернули в Югославию. в дополнение к написанному об Л-410 и Бе-30. Довелось принимать участие в выборе. Не было на северах аэродромов с коэффициентом сцепления 0,7 и ветром менее 7 м/с. Однако вынуждены были взять Л-410. Тогда в 83-84 было более чем удивительно. Литрес Самиздат https://www.litres.ru/aleksey-anatolevich-leontev-popravkin/ тут много чего интересного найдёте