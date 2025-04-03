Как заморозки в апреле могут повлиять на урожай плодовых культур

МОСКВА, 3 апреля, ФедералПресс. Апрельские заморозки могут негативно повлиять на урожай плодовых культур, но это не так серьезно, как воздействие низких температур в мае, отметила генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.