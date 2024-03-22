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"Это будет настоящая война за Одессу": Пошаговый план вторжения НАТО озвучен и неизбежен

"Это будет настоящая война за Одессу": Пошаговый план вторжения НАТО озвучен и неизбежен

"Это будет настоящая война за Одессу": Пошаговый план вторжения НАТО озвучен и неизбежен Царьград Коллаж Царьграда Париж и Лондон двигаются в сторону дальнейшей эскалации украинского конфликта с прямым вовлечением части стран – участниц Североатлантического альянса.

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Комментарии
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Анатолий протасевич
пинять все  меры  чтобы на корню  уничтожить всю эту сволоту-и прямо сейчас.
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3 час.
Андрей Stan
А зачем нам что то объявлять?                                                               1. В любом случае, &quot;цивилизованные&quot; обязательно и официально придут...)))) Сейчас же там и так есть полно поляков, бритов, проЕбалтов и скандинавов... Да и всех остальных хватает... )))                                                                            2. Путин уже в лицо назвал их интервентами... А относительно  &quot;изменников&quot; русских, он же сказал две вещи: а) предательство не имеет срока давности; б) Взятие их в плен не подразумевается...                                                                                    3. Вся &quot;мягкость&quot; по отношению к пленным наемникам, на мой взгляд, просто замануха для запада... Потому как де-милитаризация САЛОрейха, на поверку оказалась де-милитаризацией НАТО и ЕС...  А де-нацификация будет заключаться в максимальном уничтожении всех интервентов...          P.S. Думаю, у НАТО осталось, грубо говоря, 3 месяца, на принятие решения и как можно большее повышение численности своих контингентов... ))) Потом, русские станут максимально жесткими и &quot;грубыми&quot;... )))
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3 час.
ЛВ
Лариса Воробьева
План глоболистов в действии: евросоюз будет уничтожен силами русской армии. Нашли слабое звено - украину. Науськали ее на русских. 8 лет пытались втянуть Россию в войну. Наконец втянули. Теперь усиленно втягивают западные страны. А они как те мыши: плакали, стонали, но жрали кактус!
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2 час.

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