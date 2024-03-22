"Это будет настоящая война за Одессу": Пошаговый план вторжения НАТО озвучен и неизбежен

Андрей Stan

А зачем нам что то объявлять? 1. В любом случае, "цивилизованные" обязательно и официально придут...)))) Сейчас же там и так есть полно поляков, бритов, проЕбалтов и скандинавов... Да и всех остальных хватает... ))) 2. Путин уже в лицо назвал их интервентами... А относительно "изменников" русских, он же сказал две вещи: а) предательство не имеет срока давности; б) Взятие их в плен не подразумевается... 3. Вся "мягкость" по отношению к пленным наемникам, на мой взгляд, просто замануха для запада... Потому как де-милитаризация САЛОрейха, на поверку оказалась де-милитаризацией НАТО и ЕС... А де-нацификация будет заключаться в максимальном уничтожении всех интервентов... P.S. Думаю, у НАТО осталось, грубо говоря, 3 месяца, на принятие решения и как можно большее повышение численности своих контингентов... ))) Потом, русские станут максимально жесткими и "грубыми"... )))