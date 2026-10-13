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Профессор Дёмин предупредил об опасности самолечения при пневмонии

Профессор Дёмин предупредил об опасности самолечения при пневмонии

Профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Дёмин предупредил, что внебольничная пневмония без своевременного лечения может привести к летальному исходу.

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