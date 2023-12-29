Sergiy Che

Они вступили потому что пиндосы как обычно провели любимую игру которая называется: - "слава демократии благодаря которой Америка везде может протащить во власть нужного ей уродца, который даже свою собственную страну утопит в гавне ради выгоды США!". Они протащили на высший пост в Финнке Марин Санну - редкую Дуру без мозга 1985 года рождения. Её папа был конченный алкаш (что на дочуре отразилось на все 100%)). Мамаша свалив от папани жила с другой бабой (то есть эта Марин выросла в семье лесб)). Работала она после школы кассиршей в универсаме, пока её не начали разрабатывать те же ребята которые в Германии привели к власти Шольца, а в ЕС гинекологиню фон дер дуру ляйну и т.п. Как только Марин Ссанну протащили во главу правительства Финнки (не смотря на скандалы - там в сеть выкидывали видео как она в своей резиденции главы правительства (!!) с подружками унюхавшись кокса и убухавшись, чуть ли не трахают друг дружку и т.п. - но на Западе уже этим карьеру не сломать)) - она став главой моментом кидается обниматься с Зелей, рвёт все связи с Россией (даже ядерную станцию куда уже вложено их же бизнесом немерянно бабла и которую мы им уже на уровне фундаментов построили (!!) с жуткими неустойками расторгают всё)) и срочно втаскивает Финнку в НАТО!! Всё - на следующих выборах она всё проиграла и вылетела, но она уже всё что нужно сделала и американы её увезли от греха в США, потому что в самой Финляндии на неё уже пытались реально покушаться!! В США ей была обещана карьера в Голливуде (!) может ещё увидим как эта уродка там где-нить свою голую сраку снимает (талантом то она точно никого там не поразит))))