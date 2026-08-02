Gunman Targets Tesla Supercharger And In-N-Out In Twin Falls, Killing Two Two people are dead and five more are injured after a gunman opened fire at a Tesla charging station and an In-N-Out Burger in Idaho.
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