Вильфанд: сентябрь в 2023 году в Москве побил семь метеорологических рекордов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что прошедший сентябрь в столице установил рекорды по высоте атмосферного давления, минимуму облачности, суммарной энергии солнечных лучей, освещенности и высоте уровня ультрафиолетовой радиации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии