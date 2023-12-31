Тракторные мучения Армии США

Ещё в период Первой мировой войны американская армия активно применяла гусеничные тракторы. А ещё до вступления США в Великую войну, американские тракторы активно поставлялись в Великобританию и Францию, где применялись в качестве артиллерийских тягачей, в том числе для тяжелой артиллерии.