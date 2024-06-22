Навка решилась рассказать правду о прощании с Заворотнюк: Как болезнь отразилась на внешности актрисы

Супруга пресс-секретаря президента Татьяна Навка решила, что люди должны знать правду и рассказала новые подробности о прощании с Анастасией Заворотнюк, о последних мгновениях и о том, как болезнь отразилась на внешности актрисы.
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