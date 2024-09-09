15 колоколов отлили для Крестовоздвиженского собора в Петрозаводске

В Крестовоздвиженский собор прибыли 15 новых колоколов, сообщили в паблике “Православие в Карелии”. 9 колоколов будут установлены на колокольню собора, а остальные будут использоваться для обучения всех желающих колокольному звону в епархиальной школе звонарей.
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