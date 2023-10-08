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Автор проекта "Ведомство" о деталях провальной десантной операции ВСУ в Крыму

Автор проекта "Ведомство" о деталях провальной десантной операции ВСУ в Крыму

Десантная операция  ВСУ в Крыму  не удалась. Неужели в ГУР Украины серьезно рассчитывали на то, что их люди на трех гидроциклах и одном катере смогут "взять" Крым?  О деталях этой провальной операции- комментарий Эдуарда Здорова-автора проекта "Ведомство": "Как ни старались наши недобрые соседи, не получилось у них ничего путнего.

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