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´Большая октябрятская игра´ и ´Большая пионерская игра´.

´Большая октябрятская игра´ и ´Большая пионерская игра´.

Большое первенство для октябрят и пионеров прошло в Химовской школе. Рассказываем подробностиУчащиеся 2-4-х и 5-9-х классов Химовской, а также Глушанской, Горбацевичской, Михалевской, Ленинской, Бортниковской и Туголицкой школ собрались, чтобы, участвуя в районном этапе республиканских интеллектуально-развлекательных игр ´Большая октябрятская игра´ .

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