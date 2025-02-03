«Стоит привыкать к зиме без снега»

Теплая зима в средней полосе России — это очередной сигнал того, что идет глобальное потепление. И в ближайшие годы волны тепла будут происходить всё чаще, в том числе и в традиционно холодное время года, рассказал эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.