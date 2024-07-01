Минфин сталкивается с проблемами при размещении ОФЗ на аукционах

В центре внимания. На прошлой неделе в мире наблюдалась смешанная динамика. С одной стороны, инвесторов не радовал ряд жестких заявлений представителей, с другой же стороны, пятничные данные указали на замедление роста ценового индекса PCE в мае.
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