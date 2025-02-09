❗️🔊Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна намерена и дальше развивать свои ядерные силы.
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❗️🔊Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна намерена и дальше развивать свои ядерные силы.