Трудовой подросток: как детей воспитывают общественно полезными работами

Институт воспитания выяснил, что подавляющее большинство взрослых и детей положительно относится к трудовым обязанностям в школах, которые на законодательном уровне вернули в общее образование с 1 сентября прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии