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Трудовой подросток: как детей воспитывают общественно полезными работами

Трудовой подросток: как детей воспитывают общественно полезными работами

Институт воспитания выяснил, что подавляющее большинство взрослых и детей положительно относится к трудовым обязанностям в школах, которые на законодательном уровне вернули в общее образование с 1 сентября прошлого года.

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