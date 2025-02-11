Евродепутат от Болгарии отвергла увеличение военных расходов

София не пойдет на увеличение военных расходов, как того требует президент США Дональд Трамп, заявила в интервью «Известиям» депутат Европейского парламента от Болгарии, член партии «Возрождение» Рада Лайкова.
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