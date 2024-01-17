5 реальных локаций, ставших местом съемок культовых фильмов

Ежегодно мировая киноиндустрия выпускает в прокат десятки новых фильмов. И в процессе их просмотра можно увидеть не только фантастические пейзажи, сотворенные компьютерной графикой, или же отстроенные декорации, а настоящие улицы, деревушки и города.