5 реальных локаций, ставших местом съемок культовых фильмов

Ежегодно мировая киноиндустрия выпускает в прокат десятки новых фильмов. И в процессе их просмотра можно увидеть не только фантастические пейзажи, сотворенные компьютерной графикой, или же отстроенные декорации, а настоящие улицы, деревушки и города.
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