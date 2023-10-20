ВОЗ назвала страны, в которых миллиард людей заболеет холерой

Эта болезнь активнее всего распространяется во влажный сезон.Всемирная организация здравоохранения в лице своего директора Тедроса Адана Гебрейесуса выразила серьезную обеспокоенность распространением холеры на Земле.
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