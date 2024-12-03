Европейцы зачастили в палаты Зеленского, или Пролетая над гнездом кукушки

Первый день зимы в Киеве отметился приездом свеженазначенных функционеров ЕС – президента Европейского совета Антониу Кошты (португалец), верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и одновременно вице-президента Европейской комиссии Каи Каллас (эстонка), а также европейского комиссара по вопросам расширения Европейского союза и восстановления Украины Марты Кос (словенка).