Европейцы зачастили в палаты Зеленского, или Пролетая над гнездом кукушки

Первый день зимы в Киеве отметился приездом свеженазначенных функционеров ЕС – президента Европейского совета Антониу Кошты (португалец), верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и одновременно вице-президента Европейской комиссии Каи Каллас (эстонка), а также европейского комиссара по вопросам расширения Европейского союза и восстановления Украины Марты Кос (словенка).
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