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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Новый этап работ по проектированию «коричневой» ветки метро стартовал в Петербурге

Новый этап работ по проектированию «коричневой» ветки метро стартовал в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января, ФедералПресс. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала два ордера на проектирование участка «Красносельско-Калининской» линии метро в Северной столице.

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