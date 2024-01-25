Новый этап работ по проектированию «коричневой» ветки метро стартовал в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января, ФедералПресс. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала два ордера на проектирование участка «Красносельско-Калининской» линии метро в Северной столице.
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