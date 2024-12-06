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Лавров: Западу придется учитывать реалии на земле для соглашения по Украине

Лавров: Западу придется учитывать реалии на земле для соглашения по Украине

Западу придется учитывать реалии на земле для соглашения по Украине. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

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