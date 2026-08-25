Нижегородским водителям напомнили, с какими болезнями нельзя садиться за руль. По словам главреда ИА «Стационар-Пресс» Алексея Никонова, в России действует перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортом.
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