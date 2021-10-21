Закон и Порядок

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Как Грета Тунберг заработала $6 миллиардов

Как Грета Тунберг заработала $6 миллиардов

Немецкое издание Die Zeit сообщило, что «Фонд Греты Тунберг и Беаты Эрнман» (Беата — сестра Греты) подал заявку номер 018171380 на охрану товарных знаков Skolstrejk и Fridays For Future в Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза.

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