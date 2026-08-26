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Эксперт: России придётся поставить вопрос о «незалежности» – и Азербайджана, и Белоруссии

Ошибкой российских элит во время распада СССР было считать, что бывшие советские республики из чувства благодарности за подаренную самостоятельность будут придерживаться нейтралитета и не переходить в антироссийский лагерь.

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