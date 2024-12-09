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Картинки и открытки с Днем грузчика России 2024, 9 декабря

Картинки и открытки с Днем грузчика России 2024, 9 декабря

Картинки и открытки с Днем грузчика России 2024, 9 декабря Ирина Орлонская9 декабря в России и мире отмечается День грузчика — профессиональный праздник тех, кто ежедневно берет на себя нелегкий труд по переносу, погрузке и разгрузке тяжелых грузов.

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