Картинки и открытки с Днем грузчика России 2024, 9 декабря Ирина Орлонская9 декабря в России и мире отмечается День грузчика — профессиональный праздник тех, кто ежедневно берет на себя нелегкий труд по переносу, погрузке и разгрузке тяжелых грузов.