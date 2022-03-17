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Неправда… Отрекаются, любя… – Каждая строчка глубоко в сердце!

Неправда… Отрекаются, любя… – Каждая строчка глубоко в сердце!

Неправда… Отрекаются, любя… – Каждая строчка глубоко в сердце!Великолепное стихотворение. Неправда… Отрекаются, любя…Вытаскивая острые занозы…Устав от непрерывного дождя…В котором одиноко прячут слёзы… Устав от бесконечного «понять»…От рифм ненужных и бессонниц стылых…Душе устав нелепо изменять,Терзаясь памятью, что «это было»… Конечно, отрекаются, любя…Чтобы себя спасти… Добра желая…И, отрекаясь с болью, уходя,Ломают крылья и скользят по краю… Читайте также: «Не напоминай мне о себе»- трогательное и душевное стихотворение.

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