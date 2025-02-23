Россия ожидает получить от Ирана график выкупа земель по участку Решт – Астара

Россия ожидает, что в ближайшее время Иран предоставит ей график выкупа земель для строительства железнодорожной ветки Решт – Астара в рамках проекта международного транспортного коридора (МТК) Север – Юг.
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