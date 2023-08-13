Евгений Свечников о карьере в НХЛ: «На своем пути я подобрал все камни! В последние годы сбился с ритма, потерялся стержень»

В межсезонье 26-летний нападающий вернулся в Россию, подписав 2-летний контракт с «Ак Барсом». – Ваша карьера за океаном напоминала американские горки, когда за взлетом шло падение, наваливались травмы, вас ставили на драфт отказов… Когда вы сказали, что в России хотели бы ментально перезагрузиться, то имели в виду это? – За пару минут не расскажешь, через что я прошел.