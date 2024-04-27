Что и когда начинать вводить в рацион после окончания Великого поста, как правильно питаться Алёна Юрьева Великий пост для православных является временем духовного очищения и воздержания от определенных видов пищи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии