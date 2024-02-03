В Москве мужчина проник в соседскую квартиру, где избил и похитил собаку

36-летний любитель чужого сломал замок в квартиру женщины, когда никого не было дома.В Москве в районе Ново-Переделкино на улице Шолохова 36-летний мужчина, сломал замок и проник в соседскую квартиру, где избил и похитил собаку породы джек-рассел-терьер.