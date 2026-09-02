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Сафонов может сыграть на турнире новичков «Ванкувера»: «Такие игры – самые сложные в предсезонке. После взрослого хоккея в КХЛ тяжело перестраиваться на шиндр-мындр»

Нападающий Илья Сафонов в блоге на Спортсе’’ рассказал, что может сыграть на турнире новичков «Ванкувера».

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