Ивановский «Текстильщик» обыграл тульский «Арсенал» в Кубке России

Единственный гол в матче был забит на 15-й секунде второго тайма, вратарь «Текстильщика» Фадеев отразил все попытки «Арсенала» сравнять счет.
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