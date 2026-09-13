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Ушаков: Украина была одной из главных тем двусторонних встреч Путина на БРИКС

Ушаков: Украина была одной из главных тем двусторонних встреч Путина на БРИКС

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Украина была одной из главных тем двусторонних встреч президента России Владимира Путина на полях саммита БРИКС в Индии.

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