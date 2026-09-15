Исправлена уязвимость в Telegram Desktop, угрожавшая безопасности экспортированных переписок

В версиях приложения Telegram Desktop с 4.15.1 по 6.9.3 была обнаружена уязвимость, позволявшая внедрять вредоносный JavaScript-код в экспортированные HTML-файлы переписок и похищать сообщения при их открытии в браузере.
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