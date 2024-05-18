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Закон и Порядок

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Массовые побоища в России с участием чужеземцев приобретают устрашающий характер. В центре внимания Кемерово и Пермь

Массовые побоища в России с участием чужеземцев приобретают устрашающий характер. В центре внимания Кемерово и Пермь

Интересная жизнь с Vera Star Пока в России некоторые деятели продолжают убеждать нас в необходимости завоза еще большого количества мигрантов, укрепляя тем самым "братские" связи между абсолютно чуждыми по менталитету и мировоззрению национальностями, кривая этнической преступности уверенно ползет вверх.

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