В российских кинотеатрах покажут балет Чайковского «Щелкунчик»

В кинотеатрах РФ в прямом эфире пройдет показ балета Петра Чайковского «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича, который пройдет на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), сообщает ТАСС.
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