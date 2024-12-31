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Европа готовится пройти самую холодную часть зимы. Цены на газ ползут на максимум

Европа готовится пройти самую холодную часть зимы. Цены на газ ползут на максимум

Bloomberg\ пишет, что Европа готовится к самому холодному периоду зимы, а потому в центре внимания — газовые хранилища «В конце недели в Европе ожидается резкое понижение температуры, поскольку регион окажется в области низкого давления.

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