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Жестокое наказание древности: как археологи раскрыли тайну ампутации носа в Китае

Представьте себе: вы живете в древнем Китае, и за какое-то преступление вам отрезают нос — не случайно, а с помощью хирургической операции.

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