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Намного лучше конфет и рахат-лукума: диетологи назвали сладость, которая полезнее и не менее вкусна

Намного лучше конфет и рахат-лукума: диетологи назвали сладость, которая полезнее и не менее вкусна

Намного лучше конфет и рахат-лукума: диетологи назвали сладость, которая полезнее и не менее вкусна Ольга БезродняяС наступлением нового года, когда количество сладостей на столах значительно возрастает, многие специалисты по питанию призывают россиян заменить традиционные конфеты на более полезные и питательные варианты.

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