Намного лучше конфет и рахат-лукума: диетологи назвали сладость, которая полезнее и не менее вкусна Ольга БезродняяС наступлением нового года, когда количество сладостей на столах значительно возрастает, многие специалисты по питанию призывают россиян заменить традиционные конфеты на более полезные и питательные варианты.