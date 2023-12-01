Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение цен на литий в Китае в 2024 году

Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение цен на литий в Китае в 2024 году, сообщает Reuters. Аналитики говорят, что цены на карбонат лития в Китае, являющемся крупнейшим потребителем, могут упасть более чем на 30% в следующем году по сравнению с текущим уровнем, поскольку растущее предложение от всех основных производителей опережает рост спроса со стороны пользователей аккумуляторов.

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